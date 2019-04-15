"Укрлендфарминг" повысил зарплаты на 90% за два года - Бахматюк [ Редактировать ]
На фоне трудовой миграции группа компаний "Укрлендфарминг" за два года подняла зарплаты на 90%. Об этом в интервью Дмитрию Гордону в программе "Гордон" заявил собственник группы Олег Бахматюк, передает "ДС".
"Мы за последние два года подняли зарплату на 90%. Для меня как руководителя это сегодня самый большой вызов. В месяц мы платим 250 млн грн зарплаты, 3 млрд в год", - констатировал бизнесмен.
По его словам, средняя зарплата в холдинге - 11 тыс. грн, а, к примеру, механизатор получает не мене 30 тыс. грн.
При этом, по словам Бахматюка, его компании ранее столкнулись с последствиями трудовой миграции.
"Мы потеряли массу водителей, которые поехали в Прибалтику и Польшу. Европа распробовала наших людей, ведь у них есть уровень образования, они трудолюбивые и законопослушные, имеют стойкие моральные и семейные ценности, так почему бы их не адаптировать", - сказал собственник "Укрлендфарминг".
по теме
Олег Бахматюк: боремся за банк ради справедливости
Бизнесмен предложил НБУ выплатить кредиты на условиях реструктуризации, но ответа до сих пор не получил
Бахматюк пожаловался на шантаж и давление со стороны НАБУ
Он утверждает, что трудно доказывать свою правоту, когда НАБУ нарушает закон
В Украине приняли закон о банкротстве
При этом президент отметил, что у него были замечания к кодексу
"Северный поток-2": в Евросоюзе приняли окончательное решение
ЕС распространил европейские нормы на "Северный поток-2"
"Хуже, чем во время холодной войны": в НАТО сделали заявление по России
Главнокомандующий сил НАТО в Европе считает, что альянсу следует больше общаться с Россией