В понедельник, 15 апреля, примадонна российской эстрады Алла Пугачева празднует свой юбилей - 70-летие. В честь праздника дети звезды Лиза и Гарик приготовили особенные поздравления и подарки. Соответствующее видео муж Пугачевой, Максим Галкин, показал на своей странице в Instagram.

Дети искренне поздравили маму, подготовив стихи и подарки, сделанные своими руками. Такая подготовка не осталась не замеченной, певица осталась в восторге, и даже сказала, что дети растрогали ее до слез.

Раньше сообщалось о том, что у Пугачевой случился выкидыш. Максим Галкин прокомментировал сообщения о срочной операции Аллы Борисовны.