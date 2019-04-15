Дети Пугачевой растрогали звезду до слез (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 15 апреля, примадонна российской эстрады Алла Пугачева празднует свой юбилей - 70-летие. В честь праздника дети звезды Лиза и Гарик приготовили особенные поздравления и подарки. Соответствующее видео муж Пугачевой, Максим Галкин, показал на своей странице в Instagram.
Дети искренне поздравили маму, подготовив стихи и подарки, сделанные своими руками. Такая подготовка не осталась не замеченной, певица осталась в восторге, и даже сказала, что дети растрогали ее до слез.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
Раньше сообщалось о том, что у Пугачевой случился выкидыш. Максим Галкин прокомментировал сообщения о срочной операции Аллы Борисовны.
по теме
У Аллы Пугачевой случился выкидыш - СМИ
На пике популярности Алле Пугачевой пришлось сделать аборт
"Спрячем ребенка под диван": 14-летняя узнала о беременности во время родов
Школьница родила ребенка в домашних условиях
Алла Пугачева шокировала новым имиджем (фото)
Алла Пугачева активно занимается репетициями юбилейного концерта
Ани Лорак исполнила зажигательный танец с дочкой (видео)
Известная украинская певица Ани Лорак опубликовала милое видео с дочерью Софией
Алле Пугачевой - 70: опубликован скандальный клип примадонны (видео)
В 1984 году клип запретили, сочтя его "слишком вульгарным"