На сайті президента з’явився указ про звільнення скандального Семочка [ Редактировать ]
Указ про звільнення голови Служби зовнішньої розвідки, Сергія Семочка, оприлюднили на сайті Президента.
Документ датований 12 квітня. Національне анти-корупційне бюро порушило кримінальну справу стосовно Семочка після публікації журналістського розслідування. У матеріалі йшлося про те, що його сім'я володіє будинками під Києвом, загальною вартістю 8 мільйонів доларів.
А найближчі родичі розвідника мають паспорти РФ. Пізніше СБУ підтвердила російське громадянство родичів Семочка.
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