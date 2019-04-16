Указ про звільнення голови Служби зовнішньої розвідки, Сергія Семочка, оприлюднили на сайті Президента.

Документ датований 12 квітня. Національне анти-корупційне бюро порушило кримінальну справу стосовно Семочка після публікації журналістського розслідування. У матеріалі йшлося про те, що його сім'я володіє будинками під Києвом, загальною вартістю 8 мільйонів доларів.

А найближчі родичі розвідника мають паспорти РФ. Пізніше СБУ підтвердила російське громадянство родичів Семочка.