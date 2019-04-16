У США вручили Пулітцерівську премію - найпрестижнішу нагороду в галузі журналістики. Цього разу відзначили видання "Волл-стрит Джорнал" та "Нью-Йорк Таймс" за репортажі про президента США Дональда Трампа.

Ідеться про розслідування щодо таємних виплат "за мовчання" жінкам, які мали зв'язок із Трампом, а також розкриття податкових схем родини президента.

Крім того відзначили журналістів Associated Press за висвітлення війни у Ємені. Нагороду за свої фото та репортжі за М'янми отримала агенція "Ройтерз", але там заявили, що не святкуватимуть, допоки двох їхніх співробітників утримують у в'язниці цієї країни.