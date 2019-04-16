Лондон захопили еко-активісти. Відучора центр міста паралізований, мітингувальники блокували дороги і громили будівлю нафтової компанї. Усю ніч вони провели в наметових містечках і розходитися наміру не мають. Усе, щоби привернути увагу уряду до проблем зміни клімату. Які плани в борців за майбутнє планети?- дивіться далі.

Повстання проти вимирання. Із такими гаслами на вулиці Лондона вийшли тисячі людей. Так само називається і екологічний рух, який організував протести.

"Ми боїмося! Боїмося, що через зміну клімату ми усі вимремо. Не лише люди, а й усе живе на планеті!".

Площа Пікаділлі, Оксфорд Сьоркес, площа біля Британського парламенту. Протестувальники заблокували увесь центр Лондона. Міст Ватерлоо перетворили на таку собі штаб-квартиру. Там встановили скейт-парк і принесли дерева у горщиках.

"Ми розуміємо, що спричиняємо незручності. Але якщо не будемо протестувати, у незручному становищі опиниться вся планета!", - говорить Каролін Еметт, учасниця протесту.

Увесь свій гнів вилили на будівлю нафтової компанії "Шелл". Розбили вхідні двері, розмалювали стіни написами "Шелл убиває" і "Зупиніть еко-геноцид". Кілька активістів приклеїли свої руки до дверних ручок і перил. За такі дії, кілька особливо агресивних мітингувальників загриміли до поліцейського відділку.

Активісти вимагають від уряду оголосити екологічний надзвичайний стан у країні. А також зменшити до нуля викиди парникових газів протягом наступних 6 років. І створити орган, через який громадськість може висувати свої пропозиції щодо кліматичної політики. Поки ці вимоги не виконають - розходитися наміру не мають.

"Люди спатимуть на вулицях, на мосту, на тротуарах. Протягом тижня до нас ще підтягнуться учасники. Тож ці протести надовго", - говорить Енні Рендал, речниця організації "Повстання проти вимирання".

Екологічну блокаду "повстанці" збираються тримати щонайменше тиждень. А схожі акції проведуть у 33-ох країнах світу найближчими днями.