"Північний потік-2" становить загрозу американській безпеці - Майк Помпео [ Редактировать ]
"Північний потік-2" - це загроза не тільки європейській, а й американській безпеці.
Про це заявив Держ-секретар США Майк Помпео під час виступу в Техасі. Він зазначив, що американська газова промисловість може гарантувати енергетичну безпеку в Європі. Зокрема, завдяки розвитку відповідної інфраструктури у штатах, багатих нафтою та скрапленим газом. Раніше у США почали готувати додаткові санкції через будівництво газогону.
"Ми бачимо, як у Європі будують газопровід, який поєднає Німеччину з Росією таким чином, що становитиме загрозу не лише для Німеччини, а й для Сполучених Штатів. Та робота в енергетичній галузі, яка відбувається тут, у Техасі, а також у Канзасі та Оклахомі допоможе нашій дипломатії створити безпечну зону і в Америці, й у Європі", - говорить Майк Помпео, Державний секретар США.
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