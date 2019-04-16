"Північний потік-2" - це загроза не тільки європейській, а й американській безпеці.

Про це заявив Держ-секретар США Майк Помпео під час виступу в Техасі. Він зазначив, що американська газова промисловість може гарантувати енергетичну безпеку в Європі. Зокрема, завдяки розвитку відповідної інфраструктури у штатах, багатих нафтою та скрапленим газом. Раніше у США почали готувати додаткові санкції через будівництво газогону.

"Ми бачимо, як у Європі будують газопровід, який поєднає Німеччину з Росією таким чином, що становитиме загрозу не лише для Німеччини, а й для Сполучених Штатів. Та робота в енергетичній галузі, яка відбувається тут, у Техасі, а також у Канзасі та Оклахомі допоможе нашій дипломатії створити безпечну зону і в Америці, й у Європі", - говорить Майк Помпео, Державний секретар США.