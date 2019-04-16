Озброєний водій напідпитку протаранив два авто та спровокував стрілянину поблизу Рівного. Госпіталізовані двоє поліцейських. Чому чоловік влаштував перегони з правоохоронцями - з'ясувала Сніжана Сидорук.

Водія на БМВ з єврономерами насилу наздогнали цієї ночі рівненські поліцейські. Чоловік спричинив потрійну аварію. Розбив власний автомобіль об дві патрульні машини.

Із місця аварії "швидка" забрала трьох травмованих. Пасажира БМВ і двох поліцейських. Зараз усі у лікарні.

"Попередній робочий діагноз - підозра за ЧМТ, забої м'яких тканин голови, тулуба, кінцівок. Загрози для здоров'я і життя в даний час у пацієнтів немає", - говорить Микола Тимощук, завідувач відділення нейрохірургії Рівненської міської лікарні.

У медзакладі водій службового позашляховика "Міцубісі". Патрульний розповідає: порушник створював аварійні ситуації, не зупинявся на вимогу поліції та на шаленій швидкості мчав до обласного центру. Довелося його наздоганяти. Для цього задіяли чотири екіпажі.

"Рухались уже за ним. Він збільшив швидкість. Далі його почав блокувати автомобіль "Тойота Пріус". Цей автомобіль декілька раз вдарив "Пріуса" в задній бампер, потім зменшив швидкість і почав розвертатись, виїхав на смугу зустрічного руху і якби здійснив зіткнення з нашим автомобілем", - говорить Сергій Скарбарчук, інспектор патрульної поліції роти.

Та і це зіткнення БВВ не зупинило. Патрульні пригрозили застосувати зброю.

"Автомобіль все-таки почав рухатись. Працівники здійснили сім пострілів по колесах - три колеса було пробито", - говорить Сергій Мерчук, керівник Управління патрульної поліції в Рівненській області.

Сам порушник, кажуть у поліції, не постраждав. Чому тікав - пояснити відмовився. Утім, причина стала очевидною після обшуку автомобіля.

"Було вилучено пістолет - вогнепальну зброю з ознаками переробки Вона буде направлена на експертизу. Відповідно дозволів ніяких не було. Також були і набої вилучені з місця події до цієї зброї", - говорить Антон Крук, керівник відділу комунікації ГУ НП у Рівненській області.

Це не перший досвід горе-водія, кажуть поліцейські. Його вже позбавляли прав - за керування автомобілем у нетверезому стані.

"Водій, пробувши півтори години на морозі, надув дозу, яка перевищує в десять разів допустиму норму. Хоч віні позбавлений права керування, все ж його нічого не навчило", - говорить Сергій Мерчук, керівник Управління патрульної поліції у Рівненській області.

За шалені перегони та опір працівникам поліції чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі. До того ж правоохоронці планують подати до суду, щоб порушник оплатив ремонт потрощених службових машин.