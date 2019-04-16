Популярная певица Ани Лорак выпустила новый клип "Я тебя ждала". Артистка в черном латексном боди позирует в свете софитов и со слезами на глазах поет о драматичной любви: "я тебя ждала, мы не попрощались…".

Стоит отметить, 40-летняя звезда демонстрирует шикарную фигуру и пышный бюст.

Поклонники Ани Лорак живо отреагировали на выход нового клипа. В комментариях они отмечают, что песня получилась очень чувственной.

"Красивая песня, проникновенная, но, честно скажу, ждала большего. Любви и счастья Вам, Каролиночка", "Спасибо за прекрасную песню", "Столько эмоций, чувств в песне, спасибо вам за такой шедевр Ани".

Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак покорила хулиганским стилем, а также Надежда Мейхер удивила фото без макияжа.