Ани Лорак в латексе удивила новым видео [ Редактировать ]
Популярная певица Ани Лорак выпустила новый клип "Я тебя ждала". Артистка в черном латексном боди позирует в свете софитов и со слезами на глазах поет о драматичной любви: "я тебя ждала, мы не попрощались…".
Стоит отметить, 40-летняя звезда демонстрирует шикарную фигуру и пышный бюст.
Поклонники Ани Лорак живо отреагировали на выход нового клипа. В комментариях они отмечают, что песня получилась очень чувственной.
"Красивая песня, проникновенная, но, честно скажу, ждала большего. Любви и счастья Вам, Каролиночка", "Спасибо за прекрасную песню", "Столько эмоций, чувств в песне, спасибо вам за такой шедевр Ани".
Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак покорила хулиганским стилем, а также Надежда Мейхер удивила фото без макияжа.
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