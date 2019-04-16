В Нидерландах в городе Роттердам на реке Ниве-Маас столкнулись два корабля. В результате происшествия пострадали 6 человек. Об этом сообщает RTV Rijnmond.

Указано, что речной круизный лайнер столкнулся с пришвартованным кораблем.

"Два корабля столкнулись на Ниве-Маас в Роттердаме. По меньшей мере шесть человек получили ранения", - отмечает издание.

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