Столкнулись два корабля, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Нидерландах в городе Роттердам на реке Ниве-Маас столкнулись два корабля. В результате происшествия пострадали 6 человек. Об этом сообщает RTV Rijnmond.
Указано, что речной круизный лайнер столкнулся с пришвартованным кораблем.
"Два корабля столкнулись на Ниве-Маас в Роттердаме. По меньшей мере шесть человек получили ранения", - отмечает издание.
Ранее мы писали о том, что в Турции нашли древнейший в мире корабль. А Россия вывела боевые корабли навстречу флоту НАТО.
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