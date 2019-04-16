Американские ученые рассказали, в одежде какого цвета женщины вызывают у мужчины страсть. Они оценивали фотографии одних и тех же девушек в топах разного цвета. В итоге большинство мужчин проголосовали за красный цвет. Об этом пишет lenta.ua.

В одежде такого оттенка женщины показались испытуемым наиболее соблазнительными.

А некоторые признались, что не отказались бы от более близкого общения с девушкой в красном уже на первом свидании.

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Таким образом эксперты пришли к выводу, что все оттенки цвета огня делают женщину в глазах мужчины в высшей степени притягательной. Причем это одинаково верно и для блондинок, и для брюнеток, и для шатенок.

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