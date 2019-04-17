Боль в плечах может быть как безобидна, так и смертельно опасна. Не прозевайте угрожающие симптомы, пишет издаание "Лайфхакер".

Плечо - самый подвижный сустав в человеческом теле. С одной стороны, это прекрасно: мы можем поднимать и опускать руки, вертеть ими во все стороны, чесать спину, бросать мяч, висеть на турнике и тащить тяжёлые сумки. С другой, за подвижность приходится платить.

Плечевой сустав включает в себя огромное количество элементов: косточек, связок, сухожилий, нервных окончаний. От нагрузки или неудачного поворота может пострадать любой из них. Результат - боль, ноющая или острая. Но бывает, что дискомфорт в плечах сигналит о по-настоящему серьёзном внутреннем заболевании.

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Когда надо вызывать скорую

Проанализируйте свои ощущения. Немедленно звоните в скорую, если:

Боль в плечах сопровождается затрудненным дыханием и/или тяжестью, стеснением в груди. Это могут быть симптомы сердечного приступа.

Причиной боли стала травма, и вы наблюдаете признаки перелома - неестественное положение костей плеча, острую боль, сильный отек, невозможность поднять руку.

Плечо заболело внезапно и сильно, боль продолжается дольше нескольких минут, и при этом вы на 5–14-й неделе беременности. Возможно, она у вас внематочная.

К счастью, на этом перечень угрожающих ситуаций, связанных с дискомфортом в плечах, в целом, исчерпывается. Однако у боли могут быть и другие причины - не столь опасные, но не менее неприятные.

Почему болят плечи

Вот несколько распространенных причин.

1. Растяжение связок

Эта проблема хорошо знакома бодибилдерам, перенапрягшимся на силовой тренировке. Но и неспортсмен может пострадать - например, если пришлось долго нести слишком тяжёлые сумки или вскопать за раз десяток-другой грядок. Такая боль усиливается при попытке подвигать плечом или прощупать его пальцами.

2. Воспаление сухожилий (тендинит)

Эта ситуация тоже связана с повышенной физической нагрузкой. Но не разовой, а регулярной. При тяжелом труде сухожилия трутся о поверхность сустава и воспаляются, что приводит к хронической ноющей боли.

3. Поражение вращающейся манжетки плеча

За сложным термином скрываются простые ситуации, когда человеку приходится долго выполнять не совсем привычные движения руками. Например, красить потолок. Через день-два после подобных физнагрузок может появиться острая боль в плечах.

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4. Артрит или артроз плечевого сустава

Это два разных заболевания, но оба предполагают воспаление суставов. Если поражены плечевые суставы, это проявляется регулярными приступами сильной боли, сложностями с тем, чтобы поднять руки или выполнить другие движения верхними конечностями.

5. Остеохондроз шейного отдела позвоночника

Такие боли отдают в руку и усиливаются при повороте головы.

6. Травмы плеча

Перелом или вывих не всегда можно распознать сразу. Характерные симптомы: такая боль появляется после удара или падения на плечо и сопровождается отёком, изменением цвета кожных покровов, деформацией сустава или кости, ухудшением подвижности сустава.

7. Миалгия

Миалгия - это общее название болей в мышцах, в том числе и плечевых. Ее могут вызвать десятки разных факторов - переохлаждение, простуда, слишком долгое пребывание в одной и той же позе, чрезмерные физические нагрузки и даже стресс. Миалгию плеч можно распознать по ноющей боли, которая усиливается, если попытаться поднять руки.

8. Проблемы с внутренними органами

В плече сосредоточено множество нервных окончаний, связанных с теми или иными внутренними органами. Поэтому часто болит что-то внутри, а отдает в плечо. Такой тип боли называют отраженной. Обычно она связана со всевозможными сердечными нарушениями - от стенокардии до инфаркта миокарда, а также пневмонией, патологиями печени, опухолями органов грудной клетки, внутренними кровотечениями и так далее.

Что делать, если болят плечи

Если боль появилась после той или иной физической нагрузки, можно не волноваться - скорее всего, с вами все в порядке, а дискомфорт через пару-тройку дней пройдет сам собой. А вот если причины боли вам не ясны, лучше быстрее показаться терапевту. Он исключит заболевания или же при необходимости выдаст вам направление к профильному специалисту.

И в том и в другом случае облегчить состояние можно простыми домашними методами:

Примите обезболивающее на основе ибупрофена или парацетамола.

Приложите к плечу завернутый в тонкую ткань или салфетку пакет со льдом на 15–20 минут.

Если, на ваш взгляд, боль связана с физическим перенапряжением или миалгией, не ограничивайте подвижность. Попробуйте простые упражнения для укрепления плечевых мышц - они ускорят выздоровление.

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