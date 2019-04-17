Американські дослідники вчать робота годувати людей. Нова технологія може полегшити життя тих, хто не може робити цього сам. Які успіхи? Дізнаємося від Ірини Іванової.

Цими словами робот дає зрозуміти, що зараз почнеться годування. Кілька рухів і шматочок дині опиняється в роті дослідника. Удосконалена технологія для механічної руки - остання розробка Університету Вашингтона, розташованого в Сієтлі. Вона може значно спростити життя людям, які не можуть харчуватися самостійно. У США таких дорослих один мільйон.

"Навчити машину піднімати шматочки різної форми - надзвичайно складне завдання. Ми намагаємося з'ясувати, в який спосіб ліпше брати їжу з тарілки. Так самим пацієнтам буде легше її кусати", - говорить Тапомаюк Бхатачарджі, дослідник.

Роботизована рука має зажим, який може тримати виделку. Вона оснащена сенсором, щоб не поранити людину. Також у механічну помічницю вмонтована камера. Вона розрізняє предмети на тарілці, бачить очі, ніс і - найважливіше - рот користувача, а також слухає його голосові команди. Рука пристосовує свої рухи, щойно людина відвертає обличчя.

"Дуже важливо, що цією технологією ми зможемо обладнати звичайну роботизовану руку, звичайний візок, яким люди з інвалідністю користуються щодня вдома, з якими їм зручно. Ці речі стануть значно функціональнішими завдяки штучному інтелекту", - говорить Сіддхарта Шрініваса, професор Університету Вашингтону.

Розробка ,попри всі успіхи, досі на початковій стадії. Іноді роботизована рука помиляється, і під час демонстрації не завжди влучає виделкою у шматочок фрукта. На її удосконалення можуть піти роки. А поки дослідники працюють над поліпшенням системи, голодними точно не залишаться.