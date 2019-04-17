На Одещині учень розбризкав у школі перцевий газ [ Редактировать ]
У селі Маяки на Одещині учень дев'ятого класу приніс у школу та під час перерви розбризкав у коридорі перцевий газ із балончика.
Як наслідок - 36 підлітків зазнали опіків дихальних шляхів. Постраждалих доправили до районної лікарні. Згодом більшість школярів відпустили додому. Газовий балончик поліція вилучила. Нагадаю, напередодні з черкаської гімназії госпіталізували 75 дітей зі схожими симптомами, після того, як під час уроку у коридорі школи один із учнів розбризкав перцевий газ.
"Ну, симптомы какие были: головокружение, головная боль, тошнота, один или два ребёнка - была небольшая рвота. И это было такое кратковременное, видно, там газ уже, небольшое количество его было в коридоре, когда они вдохнули, поэтому особого воздействия на организм оно не дало", -говорить Віталій Маковецький, головний лікар Біляївської ЦРЛ.
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