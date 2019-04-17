Небезпечний астероїд: SpaceX і NASA оприлюднили нову загрозу для людства [ Редактировать ]
SpaceX і NASA запустять апарат для захисту Землі від астероїдів. Ракетобудівна компанія Ілона Маска та північноамериканська аерокосмічна агенція підписали контракт на суму $61 мільйон. Згідно із ним, запуск космічного апарату під назвою "ДАРТ" - на борту ракети Falcon 9 - заплановано на червень 2021 року.
За задумом, апарат має змінити траєкторію подвійного астероїда Didymos (близнюк), який у жовтні 2022 року підійде до Землі критично близько - всього на кілька мільйонів кілометрів.
Якщо ж ця космічна зброя не виправдає сподівань, дослідникам доведеться шукати іншого способу захистити планету від небезпечних космічних об'єктів.
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