Цьогоріч українська армія отримає щонайменше 20 нових зразків техніки власного виробництва. Крім того, розпочалося будівництво новітнього ракетного катера, - про це сьогодні заявив міністр оборони Степан Полторак. Він відвідав навчання військових, які тривають на Яворівському полігоні.

Більше знає - Христина Гашенко.

Яворівський полігон. Бійці 72-ї бригади звільняють населений пункт від ворога.

Бої ведуть з використанням мінометів, БТР та бронеавтомобілів "Кугуар". Ворога перемогли, місто звільнили, - за такою легендою тренуються українські та військові країн НАТО. На полігоні навчаються військових тактик і не тільки…

"Берут автомат, показывают, бегают вместе с нами - есть чему поучиться. Оружия ихнего не хватаєт. Дайте нам оружие и мы порвем всех", - говорить Федір Кравчук, військовий 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Українські військові освоюють американську лазерну систему "Майлз". Найкраще її застосовувати в умовах міста.

"В якихось польових там є певна погрішність даного лазеру і цікаво все. Так як ми йдемо до НАТО, кожні такі тонкощі збільшують наш військовий досвід", - наголосив Дмитро Криворот, військовий 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Спільно з іноземцями 72-а бригада тренуватиметься ще місяць. А вже у липні мають вирушити на Донбас. Міністр оборони Степан Полторак підготовку українців оцінив на "4" і заявив, що армійські запаси цьогоріч поповнять новою зброєю.

"Є можливість і ми сьогодні ведемо перемовини з нашим партнерами США і з інших країн щодо закупівлі засобів протиповітряної оборони, протитанкових засобів, засобів радіоелектронної боротьби, засобів спостереження а також що модернізації повітряних сил і наших літаків", - зазначив Степан Полторак, міністр оборони України.

Варто чекати і на техніку власного виробництва, - наголосив Степан Полторак. Це - ракетні комплекси "Нептун", "Вільха" та "Вільха-М". А також розпочнуть будівництво ракетного катера. Гроші на все є, - запевнив керівник Міноборони.