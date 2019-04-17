ЄС може запровадити мита на товари зі США. Список довгий - загальна вартість усіх його позицій 20 мільярдів доларів. Про це повідомили в Єврокомісії.

Уже почались консультації з цього питання, які триватимуть до 31 травня. У проекті санкційного списку широкий спектр товарів: від літаків - до хімікатів і харчів.

Такі дії з боку ЄС - це відповідь на субсидії, які США виділяють своїй компанії Boeing. Брюссель вважає, що субсидування порушує принцип чесної конкуренції з європейським авіавиробником Airbus.