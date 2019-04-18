Колишній президент Перу Алан Гарсія застрелився під час арешту. 69-річний політик поцілив собі у голову, коли правоохоронці спробували його затримати за звинуваченням у корупції.

Гарсії закидали отримання хабарів та відмивання грошей. Поліцейські відвезли політика до шпиталю у столиці країни - Лімі. Однак урятувати його медикам не вдалося.