Колишній президент Перу застрелився під час арешту [ Редактировать ]
Колишній президент Перу Алан Гарсія застрелився під час арешту. 69-річний політик поцілив собі у голову, коли правоохоронці спробували його затримати за звинуваченням у корупції.
Гарсії закидали отримання хабарів та відмивання грошей. Поліцейські відвезли політика до шпиталю у столиці країни - Лімі. Однак урятувати його медикам не вдалося.
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