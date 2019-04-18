Боротьба за обличчя столиці. У мерії видали розпорядження про демонтаж незаконних прибудов, що псують архітектурний стиль Києва. Таких у місті десятки, а то й сотні. Як саме з ними боротимуться поцікавився Гліб Гаврилов.

Десятки старих будівель у центральній частині Києва, зокрема й памє'ятки архітектури, останніми роками обросли різними добудовами. Сучасні панорамні балкони на стінах історичних споруд неприємно вражають і одразу впадають в око. Щоб зберегти автентичність фасадів, у столиці демонтуватимуть 21 незаконно встановлений об'єкт. Пять з них - вже знесли. Втім, проблеми це не вирішить, кажуть чиновники. Кияни продовжують змінювати стіни будинків, адже покарання за незаконні прибудови мізерне.

"Звичайно, штрафи не дуже мотивують, якщо це фізична особа, то це мінімальний штраф 340 гривень, максимальний штраф 1360 гривень. +18.07 я думаю, що найближчим часом ми їх все одно введем і це дозволить нам перше - спрощення складання самого адміністративного протоколу і друге - збільшити штрафи до 40 тисяч гривень", - говорить Тарас Панчій, виконувач обов'язків директора департаменту міського благоустрою.

Лише 400 метрів від центраьної вулиці Києва. За моєю спиною один зі старих будинків в історичній частині міста. Тут увесь фасад вкритий балконами, які спотворюють зовнішній вигляд будівлі. І це не єдиний випадок.

На сусідніх вулицях такі ж самі сучасно засклені балкони. За словами юристів, на усі прибудови та переробки мають бути спеціальні дозволи. Інакше вони підлягають знесенню. Вирішити, що прибудований об'єкт дійсно зайвий, має - суд.

"Самочинне будівництво зроблене з порушенням норм і правил безпеки і воно порушує права та законні інтереси третіх осіб, наприклад зроблено прибудову, внаслідок чого закрито вікна сусіду або робили отвори в грунті, щоби поставити балки і почали осідати стіна, тобто всі ці правопорушення можуть бути підставою для винесення рішення суду щодо знесення", - говорить Надія Шуляк, партнер юридичної комнанії.

Рішення про демонтаж приймає суд, тобто це не повинен бути певний лист від комісії благоустрою або іншої якоїсь поважної комісії кмда, а це повинно бути рішення суду.

Тож інспектори з благоустрою перевірятимуть у власників незаконних прибудов документи. Якщо таких немає, на них чекають позови до суду.

Прибудови і балкони не єдина проблема. Фасади столичних будинків рясніють кониціонерами, супутниковими антенами та рекламою. У київраді вже готують проекти,аби звільнити історичні памятки від усіх зайвих обєктів.