ЄС закликав Росію негайно звільнити українських моряків [ Редактировать ]
Європейський Союз укотре закликав Росію до негайного і беззастережного звільнення українських моряків, захоплених у листопаді 18, поблизу Керченської протоки.
Про це йдеться у заяві речниці європейської Служби зовнішніх дій Майї Косьянчич. Адвокат Микола Полозов уже заявив, що захист буде оскаржувати постанову Московського суду про подовження термінів арешту українцям. Нагадаю, напередодні двадцятьох чотирьох моряків лишили під вартою ще на три місяці. Згідно з рішенням Лефортовського суду, троє з них пробудуть у СІЗО до 26 липня, решта до 24.
У судовій залі українці знову заявили про свій статус військовополонених. І на підставі цього, відмовилися надавати будь-яку інформацію крім імені та звання. Підтримати бранців приїхали їхні родичі та омбудсменка - Людмила Денисова. Сторона захисту й далі наполягає на повторному медобстеженні моряків, адже багато хто з них досі скаржиться на проблеми зі здоров'ям.
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