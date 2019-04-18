Прибудуть у порт міста завтра вранці й залишаться там на весь період католицьких великодніх свят

Флотилія НАТО прямує до польської Ґдині. Як повідомляє місцева преса, шість військових кораблів першої постійної військово-морської групи альянсу.

Прибудуть у порт міста завтра вранці й залишаться там на весь період католицьких великодніх свят. За даними російських ЗМІ, чотири судна флотилії вже увійшли в Балтійське море.

Це фрегати військово-морських сил Польщі, Туреччини та Іспанії на чолі з есмінцем військово-морських сил США "Ґрейвлі". Групу доповнить британський фрегат і німецьке допоміжне військове судно.