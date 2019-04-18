Росія зазаборонила експорт нафти та нафтопродуктів в Україну [ Редактировать ]
Росія заборонила експорт нафти та нафтопродуктів в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дмитро Медвєдєв. За його словами, з першого червня Москва постачатиме Києву вугілля, нафту і нафтопродукти лише за окремими дозволами.
Медвєдєв також повідомив про розширення заборонених списків на ввезення до федерації низки українських товарів. "Чорну мітку" отримали труби, а також папір, картон, одяг, взуття і пакувальні матеріали.
"В очевидь це не буде повною забороною, а лише ліцензуванням, тому деякі українськці гравці будуть імпортувати газ. Відбудеться переорієнтація імпорту, наприклад, дизпаливо частина буде з Білорусі, частина буде з Європи, можливо зросте українське виробництво, скраплений автомобільний газ, можливо з Казахстану, можливо, також з Європи", - говорить Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики.
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