Росія заборонила експорт нафти та нафтопродуктів в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дмитро Медвєдєв. За його словами, з першого червня Москва постачатиме Києву вугілля, нафту і нафтопродукти лише за окремими дозволами.

Медвєдєв також повідомив про розширення заборонених списків на ввезення до федерації низки українських товарів. "Чорну мітку" отримали труби, а також папір, картон, одяг, взуття і пакувальні матеріали.

"В очевидь це не буде повною забороною, а лише ліцензуванням, тому деякі українськці гравці будуть імпортувати газ. Відбудеться переорієнтація імпорту, наприклад, дизпаливо частина буде з Білорусі, частина буде з Європи, можливо зросте українське виробництво, скраплений автомобільний газ, можливо з Казахстану, можливо, також з Європи", - говорить Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики.