Про це повідомили на офіційній сторінці у Фейсбуці

На рішення суду про незаконність націоналіцзації "Приватбанку" відреагували і в команді Володимира Зеленського. Про це повідомили на офіційній сторінці у Фейсбуці. Зокрема, назвали такий вирок - провалом судової реформи.

Мовляв, замість того, щоби відстоювати державні інтереси Національний банк програє суди по "Приватбанку".