Провал судової реформи: у Зеленського прокоментували рішення суду щодо "Приватбанку" [ Редактировать ]
На рішення суду про незаконність націоналіцзації "Приватбанку" відреагували і в команді Володимира Зеленського. Про це повідомили на офіційній сторінці у Фейсбуці. Зокрема, назвали такий вирок - провалом судової реформи.
Мовляв, замість того, щоби відстоювати державні інтереси Національний банк програє суди по "Приватбанку".
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