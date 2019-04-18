На Рівненщині здійснили рейдерське захоплення храму УПЦ: хто винен? [ Редактировать ]
На Рівненщині триває церковне протистояння. В селі яполоть - єдину святиню на початку квітня перереєстрували на користь ПЦУ. А сьогодні її брали штурмом. Як усе було - про це у нашому матеріалі.
Свято-Георгіївський храм у селі Яполоть, що на Рівненщині став місцем протистояння між релігійними громадами. Замість молитов - сварки й штовханина.
Словесні перепалки - переходять у бійку.
"Я стояла знімала все те, що відбувається в мене вибили телефон і получила що вдарили. Спочатку відпихнули і потім вибили телефон", - говорить Ірина Тукаш, жителька села Яполоть.
Далі прихильники ПЦУ принесли лом, зламали двері і зайшли до храму.
"На наш храм налетіли другим разом, ломом одорвали замки і вбігли в наш храм. Ми прийшли, щоб отстоять свій храм", - говорить Галина Корнійчук, жителька села Яполоть.
Люди, які силоміць увійшли до храму, запевняють - усе законно. Мовляв, рішення зборів про перехід до ПЦУ оформлене юридично.
"З 2 квітня нас офіційно в єдиному реєстрі України село Яполоть Свято-георгіївський храм підлягає православній церкві України. Чому лома треба було? Із-за того, що священник попердній ключів не віддав", - говорить Василь Стасюк, житель села Яполоть.
Настоятель храму каже - релігійна громада УПЦ теж провела збори. На них майже одноголосно прихожани вирішили лишитися в Українській православній церкві. Але влада їх не чує кажуть священники УПЦ. Тож зміну підпорядкування своїх храмів - вважають незаконною.
"Дивним способом на сьогоднішній день вже є зареєстрований витяг на право власності храму, на право власності церковного майна не вдивляючись на те, що в нас починаючи з 2006 в нас є свідоцтво про право власності храму релігійної громади і сьогоднішній день вони не скасовані, судом не відмінені, а являються чинними і дійсними", - говорить Архімандрит Іларіон, благочинний УПЦ, Костопільський район.
Релігійна громада свято-георгіївського храму у Яполоті має намір йти до суду. А поки - кажуть - служби проводитимуть поблизу святині.
"Я просив опечатати храм опечатати храм, щоби законно все було. Суд рішить, хто правий в цій ситуації і ми ж не проти там. Щоб воно все мирним шляхом рішилося все", - говорить Георгій Новак, настоятель Свято-Георгіївського храму у селі Яполоть.
Мирно, через суд права прихожан УПЦ мають намір відстоювати і юристи. Вони вже підготували звернення до поліції з приводу рейдерського захоплення храму.
"Ми володіємо фактами, що супроводжував і фактично керував рейдерським захопленням приміщення храму релігійної громади села Яполоть УПЦ сам особисто голова райдержадміністраціїї Костопільського району. Це вже факт беззапереречний що держава однобоко займається тиском на релігійні громади УПЦ", - говорить Руслан Лінда, голова ГО "Вільний вибір громади".
Цей храм УПЦ у Яполоті став четвертою церквою, яку відкрили ломом у Костопільському районі під час Великого посту. Загалом із 25 храмів - у цьому районі Рівненщини встигли перереєструвати вже вісім святинь.
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