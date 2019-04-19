На німецькій птахофабриці фарбують тисячі яєць за годину [ Редактировать ]
У Європі готуються до католицького Великодня рекордними темпами. Тисячі крашанок за годину фарбують на птахофабриці в Німеччині. Процес повністю механізований, для цього встановили спеціальне обладнання. Тож сюди звозять яйця і з сусідніх господарств. Спершу їх обдають парою та гарячою водою. Потім покривають фарбою і сушать.
"Тут ми фарбуємо яйця - 16 тисяч за годину. За великодні свята встигаємо пофарбувати 13 мільйонів. Через такий надзвичайний обсяг після Великодня ми на тиждень зупиняємся: чистимо обладнання та готуємося до роботи у звичному ритмі. Зазвичай фарбування партії яєць триває 3-4 дні.", - говорить Отон Марсель Цембот, син власника підприємства.
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