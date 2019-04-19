Махінації з документами у Чернівцях

У Чернівцях поліція затримала працівника турфірми. За півтори тисячі доларів чоловік обіцяв посприяти з довідкою для отримання румунського паспорта.

Ділок запевнив, що «дістане» спеціальний документ, котрий би підтверджував проживання родичів на території Румунії до 1940 року. Така довідка є основною умовою для видачі паспорта сусідньої країни. Арештували зловмисника під час отримання частини грошей.