В Одессе убили дворника в собственном доме. На теле 54-летнего мужчины обнаружены многочисленные ушибы, сообщает "УНН".

Мужчина жил в полуподвальном помещении жилого дома, в районе где работал. Пока не известно исчезли ли из квартиры убитого какие-то ценности.

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Начато досудебное расследование (статья 115 УК Украины). Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Ранее мы сообщали, что под Черниговом ограбили и убили пенсионерку, а также мужчина зверски расправился с товарищем.