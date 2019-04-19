В Одессе жестоко убили дворника [ Редактировать ]
В Одессе убили дворника в собственном доме. На теле 54-летнего мужчины обнаружены многочисленные ушибы, сообщает "УНН".
Мужчина жил в полуподвальном помещении жилого дома, в районе где работал. Пока не известно исчезли ли из квартиры убитого какие-то ценности.
Начато досудебное расследование (статья 115 УК Украины). Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
Ранее мы сообщали, что под Черниговом ограбили и убили пенсионерку, а также мужчина зверски расправился с товарищем.
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