В городе Нежин Черниговской области неизвестные ограбили и убили пенсионерку. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает "УНН".

Труп 82-летней женщины обнаружили в ее собственном доме.

Читайте также Под Киевом жестоко расправились с пенсионером

На теле убитой множественные травмы головы и грудной клетки. Вещи в доме разбросаны. По предварительной информации из дома пропали деньги на сумму около 20 000 гривен.

По данному факту начато досудебное расследование (статья 115 УК - умышленное убийство).

Ранее мы сообщали, что под Винницей женщина сжигала траву и сгорела в ней сама, а также два украинца жестоко убивали одиноких бабушек.