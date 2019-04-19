Под Черниговом ограбили и убили пенсионерку [ Редактировать ]
В городе Нежин Черниговской области неизвестные ограбили и убили пенсионерку. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает "УНН".
Труп 82-летней женщины обнаружили в ее собственном доме.
На теле убитой множественные травмы головы и грудной клетки. Вещи в доме разбросаны. По предварительной информации из дома пропали деньги на сумму около 20 000 гривен.
По данному факту начато досудебное расследование (статья 115 УК - умышленное убийство).
Ранее мы сообщали, что под Винницей женщина сжигала траву и сгорела в ней сама, а также два украинца жестоко убивали одиноких бабушек.
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