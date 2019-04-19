После алкоголя и кокаина 13-летняя жительница Мукачево (Закарпатская область) была госпитализирована, сообщает golos.ua.

Девушку доставили в Закарпатской областной детской больницы работники полиции. Тогда врачи диагностировали у нее алкогольное отравление тяжелой степени, а также они обнаружили, что девушка принимала наркотическое вещество, а именно кокаин.

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В службе рассказывают, что девушка живет в полной и благополучной семье. Учится девушка в одной из центральных школ Мукачево.

Ранее мы сообщали, что школьный автобус попал в ДТП, пострадали дети, а также в черкасской школе отравились 75 детей.