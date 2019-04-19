Собор Паризької Богоматері: поліція оголосила причину пожежі [ Редактировать ]
Коротке замикання стало причиною масштабної пожежі у соборі Паризької Богоматері. Такої версії дотримується поліція, повідомляє агенція "Асошиейтед прес".
За даними її джерел, слідчих досі не пустили у храм із міркувань безпеки. Фахівці попереджають про загрозу часткового руйнування будівлі. Пожежа ослабила конструкцію щонайменше у трьох місцях. Через її крихкість місцева влада такjж заборонила учасникам руху "жовтих жилетів" проводити демонстрації біля собору.
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