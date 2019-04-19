У Лондонському зоопарку тварини святкують великдень [ Редактировать ]
А от мешканці Лондонського зоопарку уже святкують великдень. Тваринам там приносять їжу в різнокольорових посудинах із пап'є-маше у вигляді пасхальних яєць. Наповнюють їх по-різному улюбленими смаколиками звірів. Носух частують цвіркунами, пінгвінів яйцями, начиненими рибою, а мавп фруктовими ласощами.
"Ці носухи приїхали до нас з Південної і Центральної Америки і зараз досить добре адаптуються. Їм подобаються наші кольорові яйця, тому що вони звикли до різнобарвних фруктів і овочів і їх приваблюють яскраві предмети", - говорить Вероніка, співробітниця зоопарку.
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