А от мешканці Лондонського зоопарку уже святкують великдень. Тваринам там приносять їжу в різнокольорових посудинах із пап'є-маше у вигляді пасхальних яєць. Наповнюють їх по-різному улюбленими смаколиками звірів. Носух частують цвіркунами, пінгвінів яйцями, начиненими рибою, а мавп фруктовими ласощами.

"Ці носухи приїхали до нас з Південної і Центральної Америки і зараз досить добре адаптуються. Їм подобаються наші кольорові яйця, тому що вони звикли до різнобарвних фруктів і овочів і їх приваблюють яскраві предмети", - говорить Вероніка, співробітниця зоопарку.