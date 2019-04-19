Велике переселення. "Брекзит" змушує польських заробітчан повертатися зі Сполученого королівства на батьківщину. Що вони лишають позаду і на що сподіваються вдома - розкаже Анна Філь.

Катарина в Бірмінгемі лише два роки. Тут вона знайшла роботу своєї мрії - працює екологом. І зустріла кохану людину. Утім, "Брекзит" вносить в життя польських мігрантів свої корективи.

"Ситуація зараз така, що незрозуміло, які будуть умови для поляків після виходу Британії з ЄС. Ми навіть і не знаємо, чи вийде вона взагалі. Але кожен над цим замислюєтся, - адже це питання стосується нас безпосередньо", - говорить Катарина Коснєвська, еколог.

Її хлопець, Радослав, приїхав у Сполучене Королівство значно раніше - 13 років тому. Зараз у нього свій бізнес - невеличка будівельна фірма. Хоча туманний альбіон і став для нього рідним, за новинами з Лондона теж стежить із тривогою.

"Невизначеність. Ніхто не розуміє, що буде далі. У цьому й справа - люди невпевнені в майбутньому", - говорить Радослав Станчак, власник будівельної фірми.

Тож пара вирішила повертатися. Речі спаковані, квитки на руках. Першою летить Катарина, за кілька місяців Радослав. Вірять: удома побачать нову країну.

"Польща змінилася з того часу, як я, у 2006 році, виїхав. І це були зміни на краще, економіка зросла", - говорить Радослав Станчак, власник будівельної фірми.

Дійсно, за останній квартал минулого року ВВП Польщі зріс майже на 5 відсотків. Рівень безробіття рекордно низький. Тож Радослав з Катариною не єдині, хто пакує валізи. Надто, якщо врахувати, що поляки найбільша національна меншина в Сполученому Королівстві.

"Думаю, що більш амбітні люди, які мають досвід і вищу освіту, захочуть повернутися до Польщі. Тому що вони не боятимуться нестабільності на ринку праці і конкуренції та зможуть почати власну справу", - говорить Катарина Коснєвська, еколог.

За статистикою, ще за рік до референдуму про "Брекзит" поляків із Британії додому їхало майже стільки ж, скільки й у зворотному напрямку. Нині ж таких переміщень уп'ятеро більше. Виїжджають і через зниження зарплат, і через гірше ставлення до імігрантів, особливо там, де більшість місцевих підтримала "Брекзит". А ще, бо після виходу Британії з ЄС доведеться оформлювати купу довідок і дозволів. Та й чи буде врешті Брекзит невідомо. Нещодавно "розлучення" відклали ще на півроку. І прогресу в перемовах уряду з парламентом з приводу нової угоди - не помітно.