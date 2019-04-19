Повернення "Приватбанку" колишнім його власникам може суттєво вплинути на темпи інфляції та стабільність валютного ринку. Про заявив голова Національного банку Яків Смолій. За його словами, це загрожує тим, що Фонду гарантування доведеться виплатити вкладникам "Привату" близько ста мільярдів гривень!

І зробити це можливо тільки емісійними коштами. Тобто друкувати гривні. "Та тонка грань стабільності, яка може бути порушена будь-якими рішеннями судів чи іншими органами влади може вплинути на стабільність банківської системи",- зазначив головний банкір країни.

На тлі скандальних новин про "Приватбанк" вже подешевшали Єврооблігації України. Як повідомляє, "Інтерфакс-Україна", в середньому на відсоток-півтора. Відреагував на ймовірне повернення "Приватбанку" Коломойському і готівковий ринок. Порівняно з вчорашнім днем долар подорожчав в середньому на 16 копійок. Сьогодні за "зелений" в обмінниках просили по 27 гривень 25 копійок. Так само здорожчала американська валюта і на "чорному ринку".