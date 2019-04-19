Європарламент погодив створення спільного фонду оборони [ Редактировать ]
Європарламент схвалив створення спільного фонду оборони ЄС. "За" висловилися 328 депутатів, "проти" - 231. Завдання майбутнього фонду залучити інновації в оборонну промисловість, зокрема сприяти розвитку нових систем озброєння. Євродепутати рекомендують виділити на це щонайменше 13 мільярдів євро.
Остаточна сума стане відома після обговорення довгострокового бюджету Євросоюзу на 2021-2027 рік.
Нагадаю, у березні голова ХДС Аннеґрет Крамп-Каренбауер заявила про те, що Німеччина та Франція вже спільно працюють над створенням бойового літака. У подальших планах - створення спільного авіаносця.
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