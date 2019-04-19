На Донбасі бойовики накрили вогнем селище Пищевик [ Редактировать ]
Минулої ночі на сході країни російські найманці продовжили провокаційні обстріли українських позицій. З мінометів 82-го калібру противник обстрілював захисників селища Пищевик.
120 міномети бойовики застосували проти оборонців Павлополя. В українському війську без втрат. Минулої доби зафіксовано 10 ворожих атак, одного нашого бійця поранено.
Найбільше обстрілів було на маріупольському напрямку - в районі Лебединського, Павлополя і Водяного. Вогнем у відповідь українські солдати ліквідували трьох окупантів.
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