Коротке замикання стало причиною масштабної пожежі у соборі Паризької Богоматері. Такої версії дотримується поліція, повідомляє агенція "Асошиейтед прес".

За даними її джерел, слідчих досі не пустили у храм із міркувань безпеки. Фахівці попереджають про загрозу часткового руйнування будівлі. Пожежа ослабила конструкцію щонайменше у трьох місцях.

Через її крихкість місцева влада також заборонила учасникам руху "жовтих жилетів" проводити демонстрації біля собору.