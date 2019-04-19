Власники євроблях мають трохи більше місяця для легалізації своїх авто

Власники євроблях мають трохи більше місяця для легалізації своїх авто. Потім за пересування на нерозмитнених машинах водіїв чекають чималі штрафи до 170 тисяч гривень.

Утім, від лютого цього року темпи розмитнення євроавтівок зменшились. Разом з тим - кількість продажів нових автомобілів за останній місяць зросла на 8 відстоків. То ж чому українці припинили масову легалізацію євроблях - у сюжеті Гліба Гаврилова.

Майже чверть мільйона автомобілів в Україні досі мають іноземну прописку. За інформацією експертів, усі, хто хотів розмитнити авто дешевше, зробили це у період дії 50-відсоткової знижки на акциз. Більшість із тих, хто досі не легалізував свою автівку - доїжджатимуть на ній до 23 травня, потім, ймовірно, продаватимуть по запчастинах.

"Как только дали возможность людям, которые завезли автомобили их растаможить, следовательно, как мы видим, ситуация на сегодня, я думаю, что в десятки раз уменьшилось количество евроблях на улицах. Группа, которая не собиралась растамаживать, брали машины лишь бы они поездили, например в такси, отбили свою стоимость буквально за 3-4 месяца, а дальше - хоть сдать ее на запчасти.

При определенном пробеге уже невыгодно ремонтировать, уже проще, как донора отдать его куда-то на разборку и больше денег получить. Эта группа еще наверное будет ездить до 28 мая, пока не вступят жесткие санкции", - говорить Олег Назаренко, генеральний директор всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів.

Павло їздить на автомобілі із німецькою реєстрацією вже три роки. Розповідає: віддав за люксовий седан 4 тисячі євро. За новими ставками лише розмитнення обійдеться у понад 7 тисяч євро. Вважає таку ціну надто високою.

"Чому євробляха? Дешево, безпечно комфортно і, емммм, за такі кошти як я купив це БМВ, там вона 4 тисячі євро коштує, то машину в Україні з українською реєстрацією можна купити максимум "Ланос"", - говорить Павло Кромбет, водій автомобіля із європейською реєстрацією.

Павло пояснює - йому значно простіше виставити свою машину на продаж на запчастини, аніж сплачувати чималі суми за розмитнення. Утім віддавати на шрот не хоче, адже зараз на запчастини такі автівки продаються майже за безцінь.

"Що робить - не знаю, будемо старатися щось робить, но тут крайній метод - розборка", - говорить Павло Кромбет, водій автомобіля із європейською реєстрацією.

Ми вирішили перевірити, за яку суму зараз можна продати євробляху. За легендою у нас машина 2000 року випуску. Тож їдемо на найближчу автомобільну розбірку і питаємося, за скільки заберуть наше вигадане авто.

Я цю машину за дві з половиною брав, ні, ні, я розумію, що за дві з поовиною не продам. - Даже половину бы дали было бы уже. - Это было бы уже хорошо а так за них в основном по 500 баксов. - Тобто на 500 доларів можу розраховувати? - Ну еще не факт".

У інтернет-оголошеннях такі ж самі нерозмитнені автомобілі коштують значно дорожче. Утім чи встигнуть власники реалізувати свої авто до 23 травня невідомо. А з 24 поліцейські зупинятимуть машини на іноземній реєстрації, а водіїв штрафуватимуть. Максимальне покарання - 170 тисяч гривень. Тож, за прогнозами експертів, бажаючих ризикнути і сісти за кермо машини з іноземною реєстрацією не буде. І до літа євробляхи, як явище, в Україні зникнуть.