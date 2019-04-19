CreditPlus

В преддверие весенних праздников компания CreditPlus вносит изменения в порядок работы, и предлагает новую программу кредитования. Начиная с апреля 2019 года максимальный размер первого кредита увеличивается до 5000 гривен. Но это еще не все, те клиенты, которые впервые оформляют быстрый займ в CreditPlus, получат грандиозную скидку в размере 99%. Акция будет проводится на постоянной основе для всех, без исключения.

О компании CreditPlus

CreditPlus – микрофинансовая компания онлайн кредитования начала работу в Украине с 2017 года. За два года работы в сфере микрокредитования были получены выдающиеся результаты. Компания вошла в ТОП-10 крупнейших кредиторов. Успехи CreditPlus во многом объясняются продуктом с уникальными характеристиками, который удовлетворяет все потребности потребителей.

Ориентируясь на опыт аналогичных организаций в развитых странах мира, CreditPlus сделал все, чтобы клиента больше не пугала перспектива взять кредит. Возможности онлайн сервиса позволяют быстро предоставлять займы на карту через интернет. При этом все формальности, связанные с регистрацией, максимально упрощены, или вовсе отменены. Ежедневно система онлайн кредитования обрабатывает порядка 10000 заявок, при этом среднее время на принятие решения и выдачу займа составляет 7 минут.

Быстрые займы в CreditPlus

Быстрый займ не выходя из дома – сегодня это уже реально, чтобы занять деньги, не обязательно обращаться в банк или кредитную организацию. Рынок финансовых услуг перешел из офлайн пространства в онлайн. Теперь получить кредит можно через интернет, даже с помощью мобильного телефона.

Чтобы получить деньги в CreditPlus нужно иметь возможность подать заявку на сайте компании, для этого может использоваться компьютер, ноутбук, планшет или просто телефон. При оформлении совершенно не требуются документы, достаточно без ошибок заполнить регистрационную анкету, указав данные о себе (паспортные данные и ИНН код).

В связи с тем, что кредитор и заемщик не встречаются лично, передача денег осуществляется с помощью банковского платежа, переводом на карту клиента, указанную им в ходе регистрации и подаче заявки. Именно это обстоятельство дает преимущество онлайн займ перед традиционным кредитованием.

CreditPlus работает в сфере микрокредитования, предоставляя украинцам займы, ограниченные по сумму и сроку. Часто такие займы называют «кредитами до зарплаты», в связи стем, что деньги выдаются на срок до 30 дней. Максимальный размер займа ограничен суммой в 10000 гривен, который могут получить только те, кто уже пользовался услугами компании, и не нарушал условия договора.

Сумму до 5000 гривен могут получить абсолютно все заемщики, обращающиеся в CreditPlus, при этом те, кто делает это впервые, подпадают под условия действующей акции, и получат займ по ставке 0,01% в день.

Например, если заемщик подаст заявку на получение 5000 гривен на срок до 30 дней, то при условии, что он ранее не брал кредиты в CreditPlus, расчет займа будет таким: 5000 грн.×0,01%=0,5грн/день. Расчет суммы переплаты за 30-дневный срок пользования таким кредитом, показывает, что за 30 дней пользования кредитными средствами, заемщику нужно будет уплатить "сверху" еще 15 грн.

Как происходит оформление займа

Чтобы оформить микрокредит, нужно пройти 3 шага регистрации и подтверждения: