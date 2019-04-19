Юрій Бойко прокоментував виклики Україні після виборів [ Редактировать ]
Організаційні загрози для другого туру виборів, а також виклики для держави після виборів - прокоментував один із лідерів першого туру - Юрій Бойко. Ось що він сказав.
"Выборы должны пройти честно. Чтобы люди восприняли этот выбор, что выбрали президента, что никто не украл этот выбор, никто не фальсифицировал, а мы видим, попытки такие есть. Когда идет некомплектация окружных и участковых комиссий со стороны пока еще действующего президента. И это тревожный сигнал о том, что могут быть сорваны выборы на этих участках, в этих округах, то есть это тревожно. Потому что самое главное, чтобы выборы прошли честно и люди восприняли этот выбор, а вызов первый - это, конечно, завершение войны и приход мира. И здесь придется делать непопулярные, может быть для националистов, но крайне важные для людей в стране шаги и мы готовы к этому. Наша политическая сила на парламентских выборах идет с четкой программой - что мы приносим мир в страну. Это то, чего хотят люди - это главный вызов, который будет стоять после смены власти", - говорить Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".
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