Володимир Зеленський представив свою команду [ Редактировать ]
Напередодні Володимир Зеленський у прямому ефірі представив свою команду - тих, хто може працювати в Адміністрації президента в разі перемоги Зеленського на виборах. Це близько двох десятків людей.
Серед них є й дуже відомі персони, такі як колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, лікар Євген Комаровський або експерт з енергетичних питань Андрій Герус. А є й ті, які до цих виборів були не відомі широкому загалу, приміром, юрист Руслан Стефанчук, який відповідає за ідеологію в команді Зеленського, або Михайло Федорів - його напрямок - інтернет-стратегія та електронне урядування. Іван Баканов відповідатиме за зв'язки з Верховною Радою.
Дмитро Розумков - за внутрішню політику. Руслан Рябошапка - за антикорупційну політику. За сектор оборони - Іван Апаршин - його, до речі, рекомендував Зеленському Анатолій Гриценко.
Проте, й досі невідомо, хто в разі перемоги Зеленського очолить ключові відомства СБУ, Генпрокуратуру, міністерство закордонних справ. А це відповідальність винятково глави держави.
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