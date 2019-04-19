У ЦВК обіцяють, що організаційні нюанси не вплинуть на вибори

Увесь тиждень вистачало новин про те, що сама організація виборів під загрозою. Бо в багатьох областях України - кадрові проблеми. Банально не вистачало людей для формування комісій на дільницях. Чи вдалося вирішити це питання? Та чи реальна загроза зриву голосування? Розбиралася Інна Томіна.

Початок цього тижня. ЦВК оголошує масову мобілізацію робочих рук! Бо виявилось, що з двох сотень виборчих округів недоукомплектовані понад три десятки. Загалом бракує 60-ти тисяч членів комісій у восьми областях.

"Найбільша проблема виникала в Центральній, Східній і Південній Україні, в окремих регіонах", - говорить Ольга Айвазовська, координатор Громадянської мережі "Опора".

Серед таких регіонів і Закарпаття.

"Ну, завжди було так 50 на 50,. 50 - один кандидат укомплектовував, 50 - другий кандидат. Так як зараз вони цього не зробили, вони не заповнили дільниці людьми, за законом, це має зробити окружна ВК, ну і овк укомплектувати за три дні 1000 людей - достатньо накладно", - говорить Лариса Дударєва, голова ОВК №68 Ужгорода.

Лариса Дударєва на виборах працює не перший рік. Каже, роботи завжди багато. Вона - важка, відповідальна та дуже недооцінена державою фінансово.

"Оплата дуже низька. Не кожен хоче сидіти за 260 грн в сутку. А ще пдв з цього відняти це виходить 230 грн. Це виходить цілий день обслуговувати населення по видачі бюлетенів, дивитися, щоб ніяких проблем на дільниці внутрі не було. І потім всьо підрахувати, принести в окружну комісію, це всьо здати, ну це є важкою роботою", - говорить Лариса Дударєва, голова ОВК №68 Ужгорода.

Із такою "кадровою" проблемою зіткнувся і голова на спец-дільниці в закарпатському наркодиспансері. І хоча тут робота не така напружена, бо виборців трохи більше 20, та членів ДВК чоловік шукав через соцмережі.

"Я дав от таке оголошеня. - друзі в мене на дільниці є вакансії членів двк, ніхто не бажає зі мною попрацювати у майже тепличних умовах. Спецудільниця не більше 25 виборців, адекватний голова тобто я. Ну, пояснив там фінансові речі, оце добові, хто скільки отримав, зрозуміло, це більше волонтерство, ніж заробіток, але хоть шось", - говорить Костянтин Черкай, голова дільниці 210\782 Овк 68.

І такий рекламний хід спрацював. Зараз охочих працювати має навіть "прозапас".

"Я всіх членів ДВК, як закликаю - наша справа, щоб всьо було чесно, об'єктивно без фальсифікацій", - говорить Костянтин Черкай.

Рухаються до "повного комплекту ДВК" і на Кіровоградщині. Саме там дефіцит кадрів - найбільший. Це - виборчий округ номер 102. Тут 185 дільниць, із них більшість - досі не сформовані! Причина та ж: членів Двк мали подати штаби кандидатів, та шукати довелося окружкому самотужки.

"Ми опубліковували в Коморі статтю, про те, що звертаємось допомогти бажаючим і небайдужим нам в цій роботі і люди звертаються до нас із заявами і думаю, що сьогодні близько 12 години дільниці будуть доповнені", - говорить Тамара Костюченко, голова Овк №102.

Чи вплине таке формування Двк на процес голосування - покажуть вибори. Та громадські спостерігачі вже фіксують низку порушень.

"Ситуація з формуванням членів ДВК на Кіровоградщині внесла певний сумбур в роботу овк і порушила права самих членів двк так як вони не встигли перенести тимчасове місце голосування і вони в більшості не зможуть проголосувати", - говорирть Зоя Лебідь, координаторка Громадянської мережі "Опора" у Кіровоградській області.

До другого туру штаби мали подати по 7-9 кандидатур в комісію. Тобто і за три тижні загально кожному кандидату потрібно було знайти по 200 тисяч людей. Це як населення середнього обласного центру.

"Але якщо так сталось, що кандидати не змогли зайти портібну кількість, то закон каже, що комісії все одно мають бути сформовані, хоча б в мінімальному складі і формуються вони Окружними виборчими комісіями", - говортиь Денис Рибачок, аналітик Комітету виборців України.

Аби ситуація не повторювалась, до вирішення проблеми треба підходити системно, каже голова однієї зі столичних ДВК. А саме законом передбачити професійний склад виборкомів із гідною оплатою праці.

"Взагалі на мою думку найбільша проблема на сьогоднішній день Двк - це не відсутність кадрів, а це не кваліфіковані кадри, скажімо так. Ну тобто це просто набрані люди, для того шоб заповнити місця в дільничній виборчій комісії", - говорить Світлана Лукавенко, голова дільниці 800\523 ТВО 217.

Тим часом у ЦВК обіцяють, що ці організаційні нюанси не вплинуть на вибори. І закликають українців 21 квітня - уважно себе шукати у списках, не фотографувати і не псувати бюлетені. Бо після першого туру майже чверть мільйона бюлетенів визнали недійсними.