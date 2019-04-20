З початку поточної доби бойовики чотири рази обстріляли українські позиції, зокрема застосувавши й міномети калібру 120 мм. Про це повідомив речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник. За його словами, українські військові були вимушені застосувати зброю у відповідь. Водночас, вогонь з "важких" калібрів не відкривався.

З передової матеріал Ірини Баглай.

Ось такі траншеї з насипом у мій зріст не рятують від пострілу з СПГ. Якщо граната влучає в дерево, вона розривається на безліч осколків, які металевим дощем падають згори.

"Була інформація ще з самого ранку цього дня про режим дотримання тиші, всі про це знали, і насамперед на позиції була команда посилити своє спостереження", - зазначив Владислав, військовослужбовець Збройних сил України.

Спостерігати й не стріляти. Але на бойовиків "не стріляти" й цього разу не подіяло.

"Десь о-пів першої ночі із села був обстріл", - говорить Микола, військовослужбовець Збройних сил України.

Уже за півгодини після оголошеного перемир'я на цій позиції був поранений. Ворожа граната саме влучила в дерево, від її розриву осколками бійця Олександра Петрикова посікло з голови до ніг.

"Два чоловіка стояли, він був на чергуванні. Один залишився там, спостерігав, а він біг по окопу, щоб підняти всіх інших", - розповідає Микола, військовослужбовець Збройних сил України.

Як виявилося, під час обстрілу група бойовиків намагалася наблизитися й зайняти нові позиції. Саме Олександр їх помітив і вчасно повідомив. Атаку найманців відбили.

"У нього є сім'я, він - великий патріот і з 2014 року обороняє цілеспрямовано цілісність нашої держави", - зазначив Владислав, військовослужбовець Збройних сил України.

Щойно побратим опинився у шпиталі, хлопці одразу почали телефонувати, щоб дізнатись, у якому він стані. А Олександр - уже рветься до своїх на передову.

"Не надо, я сам могу встать, не надо меня переносить, я сейчас сам встану. Нормально все", - запевняє Владислав, військовослужбовець Збройних сил України.

Вогонь бойовики відкрили з Лозового - окупанти вже давно перетворили населений пункт на свою фортецю:

"Там якраз селище Лозове і їхні позиції - там все селище перерито, вони там добре окопались за будинками".

Поки ми на позиції - тут тиша, однак розвіддані насторожують.

"Другий день перемир'я нас попередили про танки"

Тож поки вся країна спостерігала за політичними дебатами, українські піхотинці готувалися до чергової атаки бойовиків.

"У нас чуть-чуть друга справа, у нас треба вести спостереження в першу чергу і робити все для того, щоби інші могли спокійно побачити ці дебати", - наголосив Владислав, військовослужбовець Збройних сил України.