Загострення на Донбасі: бойовики зірвали режим припинення вогню [ Редактировать ]
З початку поточної доби бойовики чотири рази обстріляли українські позиції, зокрема застосувавши й міномети калібру 120 мм. Про це повідомив речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник. За його словами, українські військові були вимушені застосувати зброю у відповідь. Водночас, вогонь з "важких" калібрів не відкривався.
З передової матеріал Ірини Баглай.
Ось такі траншеї з насипом у мій зріст не рятують від пострілу з СПГ. Якщо граната влучає в дерево, вона розривається на безліч осколків, які металевим дощем падають згори.
"Була інформація ще з самого ранку цього дня про режим дотримання тиші, всі про це знали, і насамперед на позиції була команда посилити своє спостереження", - зазначив Владислав, військовослужбовець Збройних сил України.
Спостерігати й не стріляти. Але на бойовиків "не стріляти" й цього разу не подіяло.
"Десь о-пів першої ночі із села був обстріл", - говорить Микола, військовослужбовець Збройних сил України.
Уже за півгодини після оголошеного перемир'я на цій позиції був поранений. Ворожа граната саме влучила в дерево, від її розриву осколками бійця Олександра Петрикова посікло з голови до ніг.
"Два чоловіка стояли, він був на чергуванні. Один залишився там, спостерігав, а він біг по окопу, щоб підняти всіх інших", - розповідає Микола, військовослужбовець Збройних сил України.
Як виявилося, під час обстрілу група бойовиків намагалася наблизитися й зайняти нові позиції. Саме Олександр їх помітив і вчасно повідомив. Атаку найманців відбили.
"У нього є сім'я, він - великий патріот і з 2014 року обороняє цілеспрямовано цілісність нашої держави", - зазначив Владислав, військовослужбовець Збройних сил України.
Щойно побратим опинився у шпиталі, хлопці одразу почали телефонувати, щоб дізнатись, у якому він стані. А Олександр - уже рветься до своїх на передову.
"Не надо, я сам могу встать, не надо меня переносить, я сейчас сам встану. Нормально все", - запевняє Владислав, військовослужбовець Збройних сил України.
Вогонь бойовики відкрили з Лозового - окупанти вже давно перетворили населений пункт на свою фортецю:
"Там якраз селище Лозове і їхні позиції - там все селище перерито, вони там добре окопались за будинками".
Поки ми на позиції - тут тиша, однак розвіддані насторожують.
"Другий день перемир'я нас попередили про танки"
Тож поки вся країна спостерігала за політичними дебатами, українські піхотинці готувалися до чергової атаки бойовиків.
"У нас чуть-чуть друга справа, у нас треба вести спостереження в першу чергу і робити все для того, щоби інші могли спокійно побачити ці дебати", - наголосив Владислав, військовослужбовець Збройних сил України.
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