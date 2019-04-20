Багатотисячна демонстрація на підтримку чинної влади відбулась у Сербії. До будівлі парламенту в Белграді з'їхалися жителі з різних куточків країни. Навіщо? - в сюжеті Олени Абрамович.

Протести для Белграда останні п'ять місяців - явище звичне. Та якщо раніше вони були антиурядові, то цього разу урядовий квартал і центр столиці заполонили прибічники чинної влади і, зокрема, президента Александра Вуйчича. Зібралося їх, за даними поліції, від 140 до 150 тисяч.

На демонстрацію люди з'їхалися з різних куточків країни. З якою метою, пояснюють лаконічно - люблять Вуйчича. Хоча дехто при цьому плутається - президент він чи прем'єр.

"Дозвольте мені сказати вам, це не описати словами. Значення мають дії. Не знаю, що вам розказувати. Самі бачите, що він зробив для людей, - створив робочі місця, відкрив нові заводи, побудував дороги. Ми надзвичайно задоволені прем'єр-міністром", - говорить Зоріца, учасниця акції на підтримку президента.

"Не має значення, скільки за нього виступатиме людей, цього все одно буде не достатньо. Бо він нас створив, боровся за нас. Нехай його благословить Господь, дасть йому щастя і здоров'я і ще сотню років правління!", - говорить Траян, прихильник президента Сербії.

На мітинг, окрім представників сербської влади, приїхали й політики із сусідніх країн. Так, зі сцени виступив член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік, а ще міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Останній навіть звернувся до учасників акції сербською мовою. Прем'єр-міністр Угорщини Ана Брнабич назвала таку демонстрацію ознакою єдності країни.

"Якщо в мене запитають, то я скажу - ми тут сьогодні зібралися, щоб показати, що Сербія - не розділена країна. Серби - не розділений народ", - наголосив Ана Брнабич, прем'єр-міністр Сербії.

Проти чинної влади протягом останніх місяців виступала опозиція. Вуйчича звинувачують в утисках медіа, ігноруванні корупції та злочинної діяльності його прибічників. Антиурядові протести не вщухають в країні після нападу та побиття опозиційного політика.

У Брюсселі на акцію підтримки сербської влади поки що не відреагували. Та за Белградом тут стежать пильно. Антиурядові протести, які відбувалися раніше, ЄС підтримував, - мовляв, - утискати демонстрантів не можна. Бо громадянське суспільство є рушієм для реформ, яких Брюссель чекає від Белграда.