20 років з моменту теракту у школі "Колумбайн". В американському місті Літлтон тисячі людей вшановують пам'ять загиблих студентів під час масового розстрілу. Люди несуть квіти до меморіалів, а в церквах проходять служіння.

Що згадують очевидці резонансного теракту - розповість Єлизавета Журавель.

Першими про теракт у старшій школі "Колумбайн" повідомили місцеві телеканали міста Денвер. Об 11 годині ранку двоє невідомих вдерлися до навчального закладу, де в той час проходили заняття. Маючи при собі цілий арсенал зброї, вони почали масово розстрілювати студентів.

"Я почула вистріл, вони цілилися в дівчину, яка була поруч. У мене заклало вуха, і я подумала, що стану наступною жертвою. Тоді я притиснула ноги до себе і просто затамувала подих, готуючись до найгіршого. Але нічого не трапилося. Я відкрила очі, коли вони вже пішли геть", - розповідає Аманда Дюран, свідок теракту.

Трагедія сталася у 1999 році. Тоді, 20 квітня, Ерік Харріс та Ділан Кліболд вбили 13 студентів, а також учительку. На місце події одразу прибув загін спецпризначенців. Протягом чотирьох годин вони вели переговори з терористами, які потім вчинили самогубство.

Минуло 20 років після інциденту, а жителі міста Літтлтон і досі збираються разом, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Хтось - приніс квіти до меморіалу, інші - відвідали церковну службу.

"Пробачити таке - важко. Особливо, коли знову і знову згадуєш усе, що трапилося. Знайти в собі сили пробачити - цілий процес". - говорить Крістал Вудман-Міллер, свідок теракту

Психіатри й досі сперечаються, що могло викликати таку агресивну поведінку підлітків. А сама трагедія набула широкого резонансу в Сполучених Штатах. Країну сколихнули акції протестів з вимогою посилення контролю за володінням вогнепальною зброєю. Та навіть через 20 років після інциденту у США все одно відбуваються теракти. А закони щодо продажу та носіння зброї в деяких штатах досі не врегульовані.