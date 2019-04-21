Кровавые теракты на Шри-Ланке: число жертв значительно возросло [ Редактировать ]
На Шри-Ланке растет число жертв взрывов, устроенных террористами в отелях и католических храмах. Уже известно о 207 погибших и не менее 450 раненых.
Взрывы в церквях были организованы как раз в то время, когда верующие собрались на торжественную мессу по поводу католической Пасхи. Среди погибших и пострадавших были иностранцы. Так, подтверждена гибель в терактах граждан Нидерландов, Португалии, Турции и Китая, были ранены британцы.
По информации украинского МИД, наших соотечественников среди погибших нет, сведения о раненых уточняются.
Уже задержаны первые подозреваемые в организации взрывов. В пригороде Коломбо Дематагоде арестованы четверо человек. Еще трое подозреваемых находятся под наблюдением в медучреждениях.
Власти решили до окончания расследования заблокировать социальные сети, включая Facebook и Instagram во избежание распостранения фейков.
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