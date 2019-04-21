Какие знаки зодиака склонны к полноте [ Редактировать ]
Астрологи назвали, какие знаки зодиака любят вкусно и сытно поесть. Специалисты считают, что определенные черты характера, присущие тем или иным представителям зодиакального круга, могут негативно повлиять на их фигуру, пишет "РБК-Украина".
Овен
Проблема в том, что Овнам абсолютно все равно, где и что есть. Они могут есть на ходу в любых фаст-фудах. А потом удивляются, глядя на свое пузико и бока, думая: Как так, я ж почти не ем? Овны обожают полуфабрикаты, напичканные сплошными трансжирами. Именно их неугомонный темперамент мешает им серьезно отнестись к приему пищи, а, как известно, постоянные перекусы чем попало на ходу приводят к набору веса.
Стрелец
Стрельцы - любители острых ощущений в еде - все жареное, острое, пряное - это излюбленная пища этого знака. А, как известно, такой рацион еще никого не сделал стройнее. А сидеть на диетах Стрельцы не умеют от слова, совсем. Также они любители поесть по ночам - ужин, как правило, самый плотный прием пищи. Стрелец не в состоянии спать голодным.
Лев
Львы любители изобилия во всем, и еда - не исключение. Поэтому им всю жизнь приходится себя ограничивать в еде. Так, согласно исследованию, проведенному в США, большинство клиентов клиник по снижению веса, именно Львы. Единственное, что им может помочь, постоянное ограничение в еде.
Телец
Главная проблема Тельцов - это банальное переедание. Особенно они любят все калорийное: пирожные, мучные изделия, жареное и т. д. Именно среди Тельцов очень много полных людей. Это неудивительно, они обожают домашний уют и покой, а если прибавить к этому переедание, результат налицо.
Ранее мы писали, какие знаки зодиака самые бездушные, а также какие знаки самые эгоистичные.
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