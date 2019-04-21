І сьогодні на фронті працювали пересувні виборчі комісії. Армійці голосували вахтовим методом, коли одних організовано на автобусах привозили на дільниці, інші - тримали оборону на передовій.

Як загалом минув день виборів у прифронтовій зоні - знає наш військовий кореспондент Ірина Баглай. Вона сьогодні побувала в Авдіївці. Зараз Іра на прямому зв'язку зі студією. Тож Як голосували бійці та мирні жителі? Тобі слово!

- Рівно о 20.00 спецдільниця в Авдіївці закрилася й почався підрахунок голосів. Цього разу, кажуть члени комісії, на це не знадобиться багато часу. Бо в бюлетені лише два прізвища. Явка тут була. Ситуація на фронті вносила свої корективи. З міркувань безпеки всі намагалися прийти на дільницю завидна. Станом на 18 годину в штабі ООС повідомили про один обстріл. Один наш військовослужбовець зазнав поранень.

Одночасно з армійцями голосували й місцеві жителі Авдіївки. Сьогодні Вербна неділя, тож дехто на дільницю йшов прямо з церкви. Докладніше про те, як голосувало прифронтове місто й армійці з передової, дивіться в моєму матеріалі.

Секунда в секунду. Спецдільниця в Авдіївці відкрилася із армійською точністю. І одразу почалося голосування.

Бійці не стримують радості. Завдяки виборам тут, на дільниці, змогли зустрітися побратими, які не бачилися тривалий час. Хоча і служать в одному підрозділі.

"Три місяці не бачились, а чого - позиции разниє поетому не пересєкаємся".

Ось так невеликими групами бійці приїзджають з передової перевіряють себе у списках заходять на спецдільницю і голосують намагаються зробити це до обіду, до цього часу на цій ділянці працює ОБСЄ, тож можна сподіватись, що бойовики не зірвуть голосування своїми обстрілами

"О 8 до 12 вони їздять по тій стороні тому ворог не працює в ці години", - говорить Ігор Ушаков голова спеціальної виборчої дільниці.

Хоча на світанку бойовики вже намагалися вполювати наших оборонців.

"По нашим позиціям працював снайпер відстань була далека, тому влучного пострілу не вдалось йому зробити, але факт остається фактом", - говорить позивний "Еверест", військовослужбовець Збройних сил України.

"Хлопці, щоб не було толкатні, здесь в списках смотрите - они разложены по столам. Запоминаете свой стол, находите свой порядковый номер и запоминаете".

Поки одні голосують - інші тримають оборону, заспокоюють нас військові.

"Конечно остаются люди, наряды, потом меняемся и также сюда другие приезжают", - говорить Афанасій, військовослужбовець Збройних сил України.

Без примусу військові демонструють найвищу по Україні майже 100 відсоткову явку.

"Первый раз голосую, но уже третья ротация в АТО нужен же главнокомандующий, который будет управлять Украиной", - говорить Афанасій, військовослужбовець Збройних сил України.

Організувати другий тур військовим було значно легше. Хоча до цього і не брали участь у виборах, як члени комісії.

"Трошки важко було бюлетны були більші, скільки то сантиметрів, було невдобно, великий бюлетень він не поміщався на стол і рахували так само, а в цьому турі два кандидати і бюлетені маленькі", - говорить Антон Сахаров, член виборчої комісії.

"Я уже проголосовал и теперь в церковь, будем святиться".

Одночасно із військовими Президента обирали і жителі прифронтової Авдіївки. На дільницю - йшли сім'ями.

"Не так для нас, для них", - говорить Вікторія, жителька Авдіївки.

"Чтоб когда они спросят, а почему ты не сделал свой выбор за себя и за нас, и я скажу - сынок я его сделал, вопрос правильный ли он был, время покажет. По крайней мере, мне не стыдно ему в глаза будет смотреть", - говорить Олександр, житель Авдіївки.

Подружжя зізнається - раніше на вибори могли і не ходити. Та все змінила війна. Тепер сподіваються - їхній голос наблизить сім'ю до миру.

"У детей забрали детство, он вместо того, чтобы в садик ходить он в погребе просидел", - говорить Олександр, житель Авдіївки.

Голосують у школі в старій Авдіївці. Жителі добре пам'ятають, як у 2017 тут кілька тижнів беззупинно рвалися снаряди.

З цієї сторони школа дивиться на передову, там по прямій вже позиції бойовиків і тут не побачиш жодного відкритого вікна, коли в 2015 році розривні кулі побили все скло тут Червоний хрест встановив сендвіч панелі

У разі обстрілу директор школи вестиме виборців туди, де раніше ховала учнів.

"Ми готові, ну скажимо, протягом п'ять років, то ми вже готові є такі приміщення де немає вікон", - говорить Оксана Дейнега, директор школи №4 Авдіївки.

Голосування у цьому районі, який розташований фактично на лінії вогню - це випробування для членів виїздної комісії.

"Вроде бы тихо, я очень волнуюсь за машину за комиссию на выезде. Но говорят тихо спокойно, тьфу тьфу", - говорить Ірина Фень голова дільничної виборчої комісії.

Напруження на передовій підтверджують і мирні жителі.

"Последние две недели было слышно, а что - громкое что-то", - говоорить Геннадій, житель Авдіївки.

Та все ж тих, хто прийшов обрати своє майбутнє, ані постріли, ані вибухи не злякали.