Зеленский рассказал, как планирует прекратить огонь на Донбассе [ Редактировать ]
Лидер экзит-полов президентских выборов Владимир Зеленский намерен развернуть "мощную информационную войну", чтобы остановить огонь на Донбассе.
Этот план Зеленский начнет осуществлять в ближайшее время, об этом он заявил на пресс-конференции в избирательном штабе. Он анонсировал очень мощную информационную войну и отметил, что имеет "очень креативные идеи". Он также призвал присоединиться всех украинских журналистов.
"Нам понадобится ваша помощь - и это будет в ближайшее время. Мы будем разговаривать не полчаса и не час. Мы вам расскажем наш план действий", - сказал он.
Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.
Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.
Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.
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