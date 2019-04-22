Космічний корабель, розроблений компанією Ілона Маска на замовлення NASA, вибухнув під час випробувань.

Аварія сталася на тестовому майданчику у Флориді. Компанія SpaceX проводила серію випробувань двигунів корабля. Перші тести були успішні. Однак на фінальному етапі виник збій, який призвів до майже повного знищення корабля.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі NASA і SpaceX досліджують причини аварії.