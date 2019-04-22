Космічний корабель Ілона Маска вибухнув під час випробувань [ Редактировать ]
Космічний корабель, розроблений компанією Ілона Маска на замовлення NASA, вибухнув під час випробувань.
Аварія сталася на тестовому майданчику у Флориді. Компанія SpaceX проводила серію випробувань двигунів корабля. Перші тести були успішні. Однак на фінальному етапі виник збій, який призвів до майже повного знищення корабля.
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі NASA і SpaceX досліджують причини аварії.
по теме
В аэропорту Шри-Ланки нашли бомбу
Устройство обнаружили военнослужащие во время патрулирования
Кровавые теракты на Шри-Ланке: число жертв значительно возросло
На Шри-Ланке растет число жертв взрывов, устроенных террористами в отелях и католических храмах
Взрывы в церквях и отелях на Шри-Ланки: погибли 160 человек
Количество погибших в результате серии взрывов в Шри-Ланке достигло 160 человек
В центре Киева прозвучали взрывы (фото)
12 апреля в Киеве прогремели взрывы, в результате чего дым окутал всю центральную улицу
Ізраїльський зонд розбився під час посадки на Місяць
За попередніми даними, у апарата виникли проблеми з двигуном, фахівці кілька разів втрачали з ним зв'язок. Останній раз це трапилося перед самою посадкою