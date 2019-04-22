Вибори-2019: у регіонах триває опрацювання протоколів [ Редактировать ]
У регіонах триває підрахунок голосів та опрацювання протоколів. Окружні виборчі комісії усю ніч приймали папери від дільничних комісій. Як все відбувалося - розкажуть мої колеги.
"З Богом. Перший на комп'ютер в серверну. Протокол виборчої комісії спеціальної".
83 окружна виборча комісія з центром в Івано-Франківську розпочинає свою роботу опівночі. Хоча перші протоколи із результатами волевиявлення сюди почали звозити ще о десятій вечора. Представники дільниці кажуть - із підрахунком голосів впоралась швидше, ніж у першому турі.
"Минулого разу швидко було, 12 година , нікого не було, пару хвилин і ми здали. Сьогодні ми приїхали подивилися що така черга, ну чекаємо. Сказали, що будуть оперативно відпускати", - говорить Галина Ганусяк, голова дільничної виборчої комісії в Івано-Франківську.
Попри велику кількість виборців - від тисячі і більше, - оперативно впорались з підрахунком і звичайні ДВК. Допоміг досвід першого туру - розповідають працівники. А ще істотне зменшення розміру виборчого листка.
"Порахуйте бюлетень 80 сантиметрів, і ось такий". - говорить Роман Хоран, член дільничної виборчої комісії в Івано-Франківську.
У 904 ДВК сподіваються: протокол здадуть - з першої спроби. Бо в першому турі - через помилки довелося переробляти.
"Ми провірили все повністю, то нам видав компютер, що все добре, ми собі самі все провірили так що думаю що у нас все пройде тепер", - говорить Марія Савлюк, голова дільничної виборчої комісії в Івано-Франківську.
Ажіотаж і у 84 окружній комісії, яка охоплює три райони області та частину Івано-Франківська. Люди в черзі по кілька годин.
"Ми приїхали в 12, а вже 172, 173 бо у нас дві дільниці", - говорить Світлана Танасійчук, секретар дільничої виборчої комісії в селі Загвіздя.
Засідає ОВК в окремій залі, представників дільничних комісій викликають по одному. Інші - терпляче чекають в коридорі.
"Душно, важко. Це повинно бути скоросенько зроблено, а не мучити скільки людей", - Іванна Бурак, голова ДВК в селі Гончарівка.
В ОВК виправдовуються - квапляться, як можуть. На одну дільницю витрачають не більше двох-трьох хвилин. Проте майже кожну п'яту повертають.
"В протокалах, що порівняно з першим туром вони повторяються абсолютно в другому турі. Оскільки комісії були сформовані 50 на 50 від обох кандидатів. Один із кандидатів менш досвідченіший, можливо з меншим штатом, тому бачимо, що ми багато протоколів завертаємо для уточнення", - говорить Володимир Стефанишин, голова 84 Окружної виборчої комісії.
Та попри це, прийом протоколів та підрахунок голосів в ОВК планують завершити вже до десятої ранку.
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