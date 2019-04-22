Хвиля псевдомінувань прокотилася Україною в день виборів. Правоохоронці одержали 42 повідомлення у різних областях. У Харкові шукали вибухівку в 11 місцях - серед них готелі, торговельні центри та аеропорт. В Одесі вибухівку шукали в Оперному театрі, а в Кривому Розі - у супермаркеті.

У Львові невідомі повідомили про замінування ТРЦ та летовища, а на Донеччині - школи, де була одна з виборчих дільниць. Шукали вибухівку й на Каховській ГЕС на Херсонщині. Столичні силовики дістали 19 таких повідомлень, - зокрема, про ймовірний теракт у Києво-Печерській Лаврі, Андріївській та Іллінській церквах. Усі виклики виявилися хибними. Поліція встановлює заявників.

"Стучали, да. - Что говорили? - Надо выйти. Ну просто надо уйти. - Не страшно, ну потому что я знаю, что ничего. Но полиция должна делать это. Правильно, да? Это их работа", - говорить Джозеф Рейкен, гість готелю "Харків".

"Евакуація відбулася. Щас лише персонал даного приміщення, охорона. В приміщенні евакуйовано близько 30 чоловік. Слідчо-оперативна група працює по даному факту", - говорить Євген Зубахін, лейтенант поліції.