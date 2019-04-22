У день виборів Україною прокотилася хвиля псевдомінувань [ Редактировать ]
Хвиля псевдомінувань прокотилася Україною в день виборів. Правоохоронці одержали 42 повідомлення у різних областях. У Харкові шукали вибухівку в 11 місцях - серед них готелі, торговельні центри та аеропорт. В Одесі вибухівку шукали в Оперному театрі, а в Кривому Розі - у супермаркеті.
У Львові невідомі повідомили про замінування ТРЦ та летовища, а на Донеччині - школи, де була одна з виборчих дільниць. Шукали вибухівку й на Каховській ГЕС на Херсонщині. Столичні силовики дістали 19 таких повідомлень, - зокрема, про ймовірний теракт у Києво-Печерській Лаврі, Андріївській та Іллінській церквах. Усі виклики виявилися хибними. Поліція встановлює заявників.
"Стучали, да. - Что говорили? - Надо выйти. Ну просто надо уйти. - Не страшно, ну потому что я знаю, что ничего. Но полиция должна делать это. Правильно, да? Это их работа", - говорить Джозеф Рейкен, гість готелю "Харків".
"Евакуація відбулася. Щас лише персонал даного приміщення, охорона. В приміщенні евакуйовано близько 30 чоловік. Слідчо-оперативна група працює по даному факту", - говорить Євген Зубахін, лейтенант поліції.
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